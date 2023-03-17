7 марта лондонский клуб уверенно обыграл в ответном матче дортмундскую Боруссию 2:0. Хотя первую встречу Челси проиграло "шмелям" 1:0. 17 марта "аристократы" узнают своего соперника в четвертьфинале Лиги чемпионов.

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Только болтовня или реальная задача

На одном из клубных мероприятий главный тренер "синих" Грэм Поттер сделал смелое заявление по еврокубкам. Наставник заявил, что его команда попытается замахнуться на победу в Лиге чемпионов. Такие слова тренера вызвали бурную реакцию болельщиков и ведущего.

Мы попытаемся победить Эвертон, потом посмотрим жеребьевку, а затем попытаемся выиграть эту проклятую Лигу чемпионов,

– заявил Поттер.

Поттер заговорил о победе Челси в ЛЧ: смотрите видео

Напомним, что Челси выиграло свою группу "Е" в Лиге чемпионов, одержав 13 баллов за 6 туров. Команда Поттера опередила второй Милан на три пункта.

На следующий день после жеребьевки Челси ждет домашняя игра АПЛ против Эвертона (18 марта). Начало встречи в 19.30. Это будет украинское дерби в Англии – Михаил Мудрик сыграет против Виталия Миколенко.

В новом сезоне Челси будет сложно рассчитывать на еврокубки. Лондонский клуб идет на 10-й позиции в АПЛ, имея в своем активе 37 баллов. До зоны еврокубков отставание в 7 баллов (в Ньюкасл). А вот в ЛЧ в 11 очков (до четвертого Тоттенхэма).