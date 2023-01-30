Матч между Марселем, за который выступает Малиновский, и Монако россиянина Головина прошел еще в субботу, 28 января. Игра закончилась вничью 1:1. Малиновский вышел в старте и отыграл почти весь матч – был заменен на 86-й минуте.

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Головин же отыграл весь матч. И в одном из эпизодов ему изрядно досталось от соперника. А также от украинского комментатора матча, который и отправил россиянина "на болота".

Но уже на следующий день сетью начали расширять кадры с трансляции, на которых Малиновский обнимается с Головиным после матча.



Руслан Малиновский и Александр Головин после матча

Такие фотографии возмутили сеть. Ведь объятия с россиянами во время войны – довольно позорный поступок.

Стоит отметить, что момента "объятий" Малиновского и Головина не было в официальной трансляции матча в Украине. Так же этого нет и в официальном обзоре матча – ни от французской Лиги 1, ни от украинского транслятора Megogo. Также неизвестно, пожали ли игроки друг другу руки перед началом встречи во время поздравления команд. Этот момент тоже не попал в трансляцию матча – когда Малиновский должен был проходить мимо Головина, футболисты не попали в объектив оператора.

Понятно, что этим сразу и воспользовалась российская пропаганда. Там начали говорить об "уважении" и других словах, значения которых россияне вряд ли знают.

Сам Малиновский тогда никак не отреагировал на эту ситуацию. Поэтому вместо него стала отвечать его жена Роксана.

"Он не обнимался, а пересекся с ним на поле после игры, игрок Монако элементарно поздоровался, Руслан ответил. Ничего такого я не вижу. К тому же позиция игрока нам стала известна. Это его личное дело, высказываться публично или нет, нам это безразлично", – написала Роксана Малиновская.

Но болельщиков мало удовлетворила подобная реакция. Поэтому после этого Роксана Малиновская опубликовала еще один сторис, где обвинила футбольные паблики в соцсетях в хайпе.

"Вы здесь в инстаграмных пабликах делаете вражду своими же футболистами и разводите грязь среди населения, разжигая ненависть друг к другу. Кому очень интересно, найдите лучшее видео этого момента. А тем, что вы разводите грязь в комментариях, только помогаете этим публикам пропиариться за счет чужого имени", – написала Роксана Малиновская.

Вот только на видео видно не только то, что Малиновский обнялся с Головиным, но и перебросился несколькими словами с ним.