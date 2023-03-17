29-річний футболіст розповів, що він разом із командою хочуть повернути Лігу чемпіонів у Марсель. Руслан Маліновський навіть натякнув на можливий трофей.
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Маліновський: Ми хочемо повернутись у Лігу чемпіонів
Також українець зізнався, що йому імпонує той стиль гри, який показує Марсель. За словами Маліновського, це був один із факторів, чому він змінив італійську Серію А на французьку Лігу 1.
Ми хочемо повернутися в Лігу чемпіонів і щось виграти. Мені подобається наш стиль гри, це також одна з причин, чому я перейшов сюди. Ми граємо в динамічний футбол, пресингуємо, контролюємо м'яч, команда постійно атакує,
– заявив Маліновський.
Слова Руслана можуть втілитись у реальність. Марсель після 27 турів йде на другому місці у Лізі 1, маючи у своєму активі 56 балів. "Провансальці" поступаються лише лідеру чемпіонату ПСЖ 10 очками.
Із Кубка країни команда Ігоря Тудора вилетіла від скромного Аннесі, хоча на шляху до чвертьфіналу вибила якраз ПСЖ.
Коротко про перехід Маліновського у Марсель
- У січні 2023 року Марсель орендував Маліновського в Аталанти. Оренда футболіста розрахована до кінця сезону-2022/2023. Однак "провансальці" мають опцію обов'язкового викупу українця.
- За новий колектив Руслан провів вже 13 матчів, у яких відзначився 2 голами та стількома ж асистами.
- У Франції після матчу проти Клермона розгорівся скандал між Маліновським та американським коментатором зустрічі Марселя.
- Також після поєдинку з Монако Руслан обійнявся із російським футболістом суперника Олександром Головіном. Але згодом перепросив за вчинок.