CAS проигнорировал положения Всемирного антидопингового кодекса, – WADA о деле Валиевой

Спортивный арбитражный суд разрешил российской фигуристке Камиле Валиевой, сдавшей положительную допинг-пробу, продолжить участие на Олимпиаде-2022. Спортсменка сдала тест еще в декабре, но результат стал известным уже после начала зимних Игр.

WADA обвинило CAS

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении фигуристки Валиевой из ОКР. Отмечается, что причиной задержки результатов допинг-проб россиянки стала вспышка коронавируса среди персонала антидопинговой лаборатории в Стокгольме.

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Часть решения подтверждает, что CAS проигнорировал четкие и недвусмысленные положения Всемирного антидопингового кодекса критериев по отмене обязательного временного отстранения,

– говорится в сообщении.

"Получается, что провозглашая такие решения, панель CAS переписала кодекс, заявив, что обязательное временное отстранение "защищенных лиц" должно рассматриваться как факультативное", – заявили в агентстве.

Также в WADA рассказали о задержке результатов допинг-проб.

"Относительно задержки между взятием пробы и уведомлением антидопинговой лаборатории в Стокгольме о положительном результате теста, как было заявлено 14 февраля, WADA снова отмечает, что ответственность лежит на РУСАДА – по обеспечению эффективной поддержки связи с лабораторией для своевременного анализа проб, особенно в преддверии большого события.

К сожалению, РУСАДА не заметила высокого приоритета пробы, хотя лаборатория сообщила о задержках, вызванных вспышкой коронавируса среди ее сотрудников", – добавили в WADA.

Допинг скандал с участием россиянки Валиевой