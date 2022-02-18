WADA обвинило CAS
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении фигуристки Валиевой из ОКР. Отмечается, что причиной задержки результатов допинг-проб россиянки стала вспышка коронавируса среди персонала антидопинговой лаборатории в Стокгольме.
Читайте также 15-летняя девочка в центре скандала, потому что Россию не наказали должным образом, – эксперт
Часть решения подтверждает, что CAS проигнорировал четкие и недвусмысленные положения Всемирного антидопингового кодекса критериев по отмене обязательного временного отстранения,
– говорится в сообщении.
"Получается, что провозглашая такие решения, панель CAS переписала кодекс, заявив, что обязательное временное отстранение "защищенных лиц" должно рассматриваться как факультативное", – заявили в агентстве.
Также в WADA рассказали о задержке результатов допинг-проб.
"Относительно задержки между взятием пробы и уведомлением антидопинговой лаборатории в Стокгольме о положительном результате теста, как было заявлено 14 февраля, WADA снова отмечает, что ответственность лежит на РУСАДА – по обеспечению эффективной поддержки связи с лабораторией для своевременного анализа проб, особенно в преддверии большого события.
К сожалению, РУСАДА не заметила высокого приоритета пробы, хотя лаборатория сообщила о задержках, вызванных вспышкой коронавируса среди ее сотрудников", – добавили в WADA.
Допинг скандал с участием россиянки Валиевой
- Сборная ОКР одержала победу в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022. Однако награды россияне все же не получили. Ситуация повторяется – снова помешал допинг.
- На этот раз запрещенное вещество обнаружили в допинг-пробах 15-летней Камилы Валиевой. Именно ее выступление принесло команде ОКР наибольшее количество баллов.
- Однако россиянка выйдет на лед, чтобы выступить в короткой программе на Олимпиаде-2022. Российские фигуристы не получат золотые награды за победу в командных соревнованиях на Олимпиаде-2022. Международный олимпийский комитет не планирует их награждать.
- Если же Валиева будет среди призеров в одиночных соревнованиях, то здесь тоже не состоится церемония награждения. Награждение спортсменов, получивших награды в фигурном катании, состоятся уже после того, как будет рассмотрено дело по допингу у Валиевой.