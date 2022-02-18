WADA звинуватило CAS
Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) прокоментувало рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) щодо фігуристки Валієвої з ОКР. зазначається, що причиною затримки результатів допінг-проб росіянки став спалах коронавірусу серед персоналу антидопінгової лабораторії у Стокгольмі.
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Частина рішення підтверджує, що CAS проігнорував чіткі та недвозначні положення Всесвітнього антидопінгового кодексу критеріїв щодо скасування обов'язкового тимчасового усунення,
– йдеться у повідомленні.
"Виходить, що проголошуючи такі рішення, панель CAS переписала кодекс, заявивши, що обов'язкове тимчасове усунення "захищених осіб" має розглядатися як факультативне", – заявили в агентстві.
Також у WADA розповіли про затримку результатів допінг-проб.
"Щодо затримки між взяттям проби та повідомленням антидопінгової лабораторії в Стокгольмі про позитивний результат тесту, як було заявлено 14 лютого, WADA знову зазначає, що відповідальність лежить на РУСАДА – щодо забезпечення ефективної підтримки зв'язку з лабораторією для своєчасного аналізу проб, особливо напередодні великої події.
На жаль, РУСАДА не відзначила високого пріоритету проби, хоча лабораторія повідомила про затримки, викликані спалахом коронавірусу серед її співробітників", – додали у WADA.
Допінг скандал за участі росіянки Валієвої
- Збірна ОКР перемогла у командному турнірі з фігурного катання на Олімпіаді-2022. Проте нагороди росіяни все ж таки не отримали. Ситуація повторюється – знову завадив допінг.
- Цього разу заборонену речовину виявили у допінг-пробах 15-річної Каміли Валієвої. Саме її виступ приніс команді ОКР найбільшу кількість балів.
- Проте росіянка вийде на лід, щоб виступити у короткій програмі на Олімпіаді-2022. Російські фігуристи не отримають золоті нагороди за перемогу у командних змаганнях на Олімпіаді-2022. Міжнародний олімпійський комітет не планує їх нагороджувати.
- Якщо ж Валієва буде серед призерів в одиночних змаганнях, то тут теж не відбудеться церемонія нагородження. Нагородження спортсменів, які здобули нагороди у фігурному катанні, відбудуться вже після того, як буде розглянута справа щодо допінгу у Валієвої.