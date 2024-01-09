В сезоне-2023/2024 украинец получает немалый шквал критики в свой адрес. Фанаты и разные эксперты указывают на его слабый уровень игры в защите и обвиняют чуть ли не во всех проблемах "канониров".

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Зинченко имеет ценность не из-за защитных качеств

Однако совсем другое мнение о нем имеет бывший игрок лондонского Арсенала и Манчестер Сити Бакари Санья. Француз выразил свою поддержку Александру Зинченку и объяснил, почему не стоит все проблемы "канониров" вешать на украинца.

Не понимаю критики в сторону Зинченка. Он атакующий фулбек, и если вы хотите использовать такого игрока, то нужно понимать риски в защите. Он играет так, как и играл в прошлом сезоне, разница в том, что лондонцы выиграли тогда больше матчей и было меньше критики. Когда у команды не идет игра – люди ищут виновного, и им стал Зинченко. Это позор,

– заявил Санья.

Отметим, что в словах бывшего французского защитника есть логика, подтверждаемая фактом – Александр Зинченко пропустил последние 2 поединка из-за повреждения и оба Арсенал проиграл, пропустив при этом 4 гола. Поэтому, несмотря на иногда справедливую критику, большинство комментариев относительно ужасной игры украинца слишком гиперболизированы.

Важно. Следующий матч Арсенал сыграет 20 января на своем поле против Кристал Пелеса. Поединок начнется в 14.30 и, по информации британских СМИ, Александр Зинченко будет готов принять в нем участие.

Напомним, что всего в сезоне-2023/2024 игрок сборной Украины сыграл 24 матча за "канониров" во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Также он попал в топ-10 левых защитников мира в 2023 году, а его шедевр в ворота Бернли был признан лучшим голом месяца в Арсенале.