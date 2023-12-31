Не исключено, что в этом матче украинские болельщики не увидят Александра Зинченко в старте Арсенала. Украинец переживает не лучшие времена, а поединок против Вест Хэма, который состоялся в прошлом туре АПЛ, стал одним из худших для Зинченко в футболке лондонского клуба.

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Еще одна легенда раскритиковала Зинченко

Александр вместе с Габриэлем наварил в обороне и помог "молотобойцам" открыть счет во встрече. В течение полученного игрового времени Зинченко еще несколько раз грубо ошибался, поэтому присел на скамейку запасных по ходу второго тайма. Сам матч закончился победой Вест Хэма 0:2.

Бывший футболист лондонского Арсенала Иан Райт не скрывает своей обеспокоенности плохими выступлениями украинца в последнее время. Легендарный бомбардир "канониров" посоветовал руководству клуба и главному тренеру команды Микелю Артете приобрести конкурента Зинченко в зимнее трансферное окно.

Меня очень волнует игра Зинченко в последних матчах. У него зарплата 150 тысяч фунтов в неделю и из-за его ошибок команда теряет очки. Я хочу, чтобы Арсенал зимой подписал нового левого защитника, им стоит это сделать,

– заявил Райт.

Райт – не единственный бывший футболист АПЛ, негативно откликнувшийся на игру украинца. На защиту Зинченко стал бывший украинский форвард Евгений Селезнев.

Если в начале своей карьеры в Арсенале Зинченко был "богом" и ментальным лидером для команды и болельщиков, то в сезоне-2023/2024 Александр превратился в бледную тень "канониров". Фанаты требуют посадить украинского футболиста на скамейку запасных, а некоторые даже просят выгнать Зину из команды. Хотя у украинца есть контракт с лондонцами до конца июня 2026 года.

Вот так оды болельщиков Арсенала превратились в критику.

В текущем сезоне-2023/2024 Зинченко принял участие в 24 матчах лондонского клуба, в которых забил гол и отдал ассист.

Обратите внимание! Стартовый свисток матча Фулхэм – Арсенал прозвучит 31 декабря в 16:00 (по киевскому времени). Клуб Зинченко опустился на 4 позицию турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 40 баллов. Фулхэм с 21 очком идет 14-м.