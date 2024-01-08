Лондонский Арсенал откровенно сдал в последних матчах. Команда Микеля Артеты выиграла только одну из последних семи встреч и отстала от лидера АПЛ Ливерпуля.

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Многие эксперты обвиняют в провалах команды Александра Зинченко. Они считают, что украинец не тянет уровень Арсенала и может стоить лондонцам чемпионство. Хотя большинство неудачных матчей "канониры" провели без Александра.

Тренер же доверяет Зинченко. когда тот здоров. Впрочем британские СМИ сообщают, что уже этой зимой Арсенал попытается подписать нового левого защитника.

"Красно-белые" положили глаз на защитника Челси Марка Кукурелью. Сам испанец настроен покинуть "Стэмфорд Бридж", поскольку не получает много игрового времени.

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В настоящее время у Арсенала травмированы Зинченко, Томиясу и Тимбер, которые могут сыграть слева в защите. В свою очередь игра Якубка Кивиора вызывает не меньше нареканий, чем игра украинца.

Напомним, что Кукурелья попадал в странную ситуацию с Михаилом Мудриком. Несколько матчей подряд Марк отказывался подходить на украинца, чем тормозил атаки Челси. В СМИ началась появляться информация, что защитник не ладит с украинцем, но оба опровергли ее.

Марк Кукурелья в Челси