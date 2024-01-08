Лондонский Арсенал откровенно сдал в последних матчах. Команда Микеля Артеты выиграла только одну из последних семи встреч и отстала от лидера АПЛ Ливерпуля.
По теме Конкурент Зинченко в Арсенале забил автогол в игре с Ливерпулем и вызвал вылет из Кубка Англии
Многие эксперты обвиняют в провалах команды Александра Зинченко. Они считают, что украинец не тянет уровень Арсенала и может стоить лондонцам чемпионство. Хотя большинство неудачных матчей "канониры" провели без Александра.
Тренер же доверяет Зинченко. когда тот здоров. Впрочем британские СМИ сообщают, что уже этой зимой Арсенал попытается подписать нового левого защитника.
"Красно-белые" положили глаз на защитника Челси Марка Кукурелью. Сам испанец настроен покинуть "Стэмфорд Бридж", поскольку не получает много игрового времени.
Читайте также Мудрик в шаге от первого финала из Челси: для выхода лондонцам нужно одолеть команду легенды МЮ
В настоящее время у Арсенала травмированы Зинченко, Томиясу и Тимбер, которые могут сыграть слева в защите. В свою очередь игра Якубка Кивиора вызывает не меньше нареканий, чем игра украинца.
Напомним, что Кукурелья попадал в странную ситуацию с Михаилом Мудриком. Несколько матчей подряд Марк отказывался подходить на украинца, чем тормозил атаки Челси. В СМИ началась появляться информация, что защитник не ладит с украинцем, но оба опровергли ее.
Марк Кукурелья в Челси
- 25-летний защитник является питомцем Барселоны, однако за взрослую команду "блаугранас" сыграл лишь один матч
- позже Кукурелья раскрылся в Эйбаре и Хетафе, а выступления за Брайтона помогли ему громко о себе заявить.
- летом 2022-го испанец перебрался в Челси за невероятные 55 миллионов фунтов с бонусами
- в составе "синих" Марк провел 45 матчей, записав на свой счет два ассиста
- Челси застрял в середине турнирной таблицы АПЛ, занимая лишь 10 место.
- лондонцы аж на 12 очков отстают от топ-четверки, которую, к слову, и замыкает Арсенал
- "канониры" после серии неудач отстали от лидера чемпионата Ливерпуля на 5 баллов
- Зинченко также перешел в Арсенал в 2022 году и за это время оформил 2 гола и 3 ассиста в 57 матчах.