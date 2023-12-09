Арсенал возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 36 баллов в 15 турах. Забив 33 гола, пропустив при этом 14 мячей.

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Зинченко отметился голом во втором тайме, когда счет во встрече уже был 2:1 в пользу "канониров". Все началось с углового, который выполнил Троссара, который головой запер Салиба, но попал в перекладину.

Болельщики выбрали лучшим голом ноября эффектный мяч Александра Зинченко в матче Арсенала против Бернли, состоявшемся 11 ноября. Украинец набрал 35% голосов.

Защитники Бернли пытались выбить мяч дальше от ворот, но тот улетел прямо в сторону Зинченко. Александр исполнил некий акробатический трюк и увеличил преимущество команды Артеты до 3:1.

Видео гола Зинченко

Гол украинца стал последним во встрече. Финальный свисток зафиксировал победу Арсенала со счётом 3:1.

Второе место занял Бет Мид, забивший в ворота Вест Хэма после восстановления от травмы. Тройку лучших замкнул Мартин Эдегор, расстроивший голкипера Ланса.

К слову. Зинченко в текущем сезоне-2023/2024 забил гол и сделал ассист в 20 сыгранных поединках. Уже 9 декабря Александр может улучшить свою статистику, в этот день "канониры" сыграют на выезде против Астон Виллы (начало в 19:30).