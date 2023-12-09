Арсенал возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 36 баллов в 15 турах. Забив 33 гола, пропустив при этом 14 мячей.
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Лондонский Арсенал объявил победителя голосования за лучший гол команды в ноябре 2023 года. Болельщики "канониров" во второй раз в этом году отдали победу левому защитнику Александру Зинченко.
Источник:официальный сайт Арсенала
Арсенал возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 36 баллов в 15 турах. Забив 33 гола, пропустив при этом 14 мячей.
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