Арсенал возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 36 баллов в 15 турах. Забив 33 гола, пропустив при этом 14 мячей.

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