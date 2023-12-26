Среди десятков лучших левых защитников попал игрок сборной Украины и Арсенала Александр Зинченко. Футболист занял восьмую строчку.

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Украинец попал в престижный список

Зинченко уступил лишь Тео Эрнандесу (Милан), Хоакину Пикересу (Палмейрас), Алексу Грималдо (Байер), Фредерику Эурснесу (Бенфика), Йошку Гаврдиолу (Манчестер Сити), Алехандро Бальде (Барселона) и Дану Берну.

А вот в отношении форвардов, Гарри Кейн, Роберт Левандовский и Киллиан Мбаппе не попали даже в ТОП-5. Мбаппе занял всего десятое место.

Также в списке лучших игроков 2023 не было ни Криштиану Роналду, ни Лео Месси, ни Карима Бензема, ни Неймара. Там нашлось место Караско, Тадичу, Митоми.

Команда года

Если же говорить о команде года, взяв первые номера "десяток", то ее основу составили игроки Манчестер Сити, выигравший в 2023 году Английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. В состав команды вошли шесть игроков города.

Второе место по представительству – у Манчестер Юнайтед, делегировавшего двух игроков. Также в число 11 лучших попали по одному игроку Милана, Атлетико и Арсенала.

К слову. В нынешнем сезоне Зинченко провел 23 матча за лондонцев во всех турнирах. На его счету один гол и одна результативная передача.