Роналду хочет работать под руководством экс-тренера Шахтера и настаивает на его приглашении

Криштиану посоветовал руководству Аль-Насра подписать контракт с Луишем Каштру. Легенда мирового футбола очень высоко оценивает квалификацию португальского тренера.

Новым тренером саудовского Аль-Насра, за который играет Криштиану Роналду, должен стать Луиш Каштру. Кандидатуру 61-летнего тренера руководству клуба порекомендовал лично капитан сборной Португалии.

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Роналду уже не в первый раз влияет на выбор наставника в новом клубе за полгода пребывания в Саудовской Аравии

Нынешний тренер Ботафого, проведший 2 года в Украине, тренируя Шахтер, уже согласился на переход. Его команда лидирует в чемпионате Бразилии, опережая конкурентов на 7 очков. Если все официально подтвердится, то Каштру заменит во главе клуба временно исполняющего обязанности главного тренера Аль-Насра Динко Еличича.

Хорват в апреле сменил на этом посту уволенного Руди Гарсию и уже имел конфликт с Криштианом. Гарсия же в июне возглавил Наполи, а до того также не нашел общий язык со звездным португальцем, а все началось с шутки о том, что он хотел видеть в команде Месси, а не Роналду, все мы знаем, чем все закончилось.

Возможно, именно бывший тренер Шахтера сможет установить порядок в Аль-Насре и создаст оптимальные условия звездного соотечественника.

Чем запомнился Луиш Каштру в Украине

Возглавлял "горняков" в течение 2 сезонов, за которые успел стать один раз чемпионом Украины. Всего во главе Шахтера провел 84 матча, в которых одержал 51 победу, 16 раз сыграл вничью при 17 поражениях.

. Криштиану Роналду провел за Аль-Наср 19 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 2 результативных передачи. В первый сезон в клубе трофеи не покорились португальцу.