Звездный португалец Криштиану Роналду стал самым громким трансфером в истории футбола Саудовской Аравии. Владельцы и болельщики Аль-Насра на седьмом небе от подписания пятикратного обладателя "Золотого мяча".

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Мечтали о Месси, но взяли Роналду

Не скрывает радости тренер нового клуба Роналду Руди Гарсия. Когда на пресс-конференции французского специалиста спросили о подписании португальца, Гарсия ответил в шутку, мол, он мечтал подписать Месси.

Сначала я хотел привезти Месси из Дохи,

– пошутил тренер ФК Аль-Наср.

Однако понравится ли Роналду чувство юмора француза остается только догадываться. Ведь аргентинец – принципиальный соперник Кришти на футбольном поле и вне его. Мегазвезды давно соревнуются между собой за титулы и достижения.

Кроме того, в последнее время у CR7 есть регулярные проблемы с тренерами. Именно из-за конфликта с Эриком тен Хагом португалец покинул Манчестер Юнайтед. Определенные проблемы были у Криштиана и в сборной Португалии во время чемпионата мира в Катаре.

Напомним, Роналду подписал контракт с Аль-Наср сроком до 30 июня 2025 года. Зарплата португальца будет составлять 90 миллионов долларов в год. Вместе с коммерческими и спонсорскими соглашениями сумма будет достигать астрономических 200 миллионов. Финансовые аппетиты Криштиану точно успокоил, но не будет ли скучать португалец по Лиге чемпионов и европейскими чемпионатами?