Новим тренером саудівського Аль-Насра, за який грає Кріштіану Роналду, має стати Луїш Каштру. Кандидатуру 61-річного тренера керівництву клубу порекомендував особисто капітан збірної Португалії.

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Роналду вже не вперше впливає на вибір наставника в новому клубі за півроку перебування у Саудівській Аравії

Нинішній тренер Ботафого, який 2 роки провів в Україні, тренуючи Шахтар, уже погодився на перехід. Його команда наразі лідирує у чемпіонаті Бразилії, випереджаючи конкурентів на 7 очок. Якщо все офіційно підтвердиться, то Каштру замінить на чолі клубу тимчасово виконуючого обов'язки головного тренера Аль-Насра Дінко Єлічича.

Хорват у квітні змінив на цій посаді звільненого Руді Гарсію та вже мав конфлікт із Кріштіану. Гарсія ж у червні очолив Наполі, а до того також не знайшов спільну мову із зірковим португальцем, а все розпачалося з жарту про те, що він хотів бачити у команді Мессі, а не Роналду, усі ми знаємо, чим усе закінчилося.

Можливо, саме колишній тренер Шахтаря зможе встановити порядок у Аль-Насрі та створить оптимальні умови для зіркового співвітчизника.