После многих слухов и переговоров с разными специалистами президент Шахтера Ринат Ахметов окончательно утвердил кандидатуру на должность главного тренера донецкого клуба. Им станет нидерландец Патрик ван Леувен, тренировавший Зорю в сезоне-2022/2023.
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Презентация уже совсем скоро
53-летний специалист сейчас отдыхает дома после успешного сезона в луганской Заре, с которой тренер завоевал "бронзу". Контракт с "горняками" еще не подписан, но это должно стать формальностью. Официальная презентация ожидается в начале июля.
Чемпион Украины начнет свою подготовку к сезону 3 июля именно в Нидерландах, поэтому новому главному тренеру никуда лететь не придется, ведь лагерь команды будет расположен на его родной земле.
Ранее нидерландец уже работал в Шахтере. В период с 2006 по 2013 он занимался юношескими командами и возглавлял академию Шахтера.