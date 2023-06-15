В прошлом сезоне Наполи завоевал первое за 33 года чемпионство в Италии. Команда под руководством Лучано Спаллетти обогнала ближайшего преследователя на 16 очков.

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Впрочем, после сезона коуч неаполитанцев решил уйти из клуба и взять паузу в тренерской карьере. Тем временем "партенопеи" избрали нового наставника.

Им стал французский специалист Руди Гарсия. Срок действия контракта с 59-летним тренером неизвестен. Руди уже работал в Италии, он возглавлял Рому с 2013 по 2016 годы.



Руди Гарсия стал тренером Наполи / twitter.com/sscnapoli

Достижения Руди Гарсии

При его руководстве "волки" дважды брали серебро Серии А. Интересно, что в 2016-м ему на смену в Рому пришел именно Лучано Спаллетти. Правда, главные достижения Гарсии связаны с его Родиной.

Во Франции Руди поработал с Сент-Этьенном, Дижоном, Ле Маном, Лиллем, Марселем и Лионом. В 2011-м тренер привел Лилль к сенсационному чемпионству и Кубку страны.

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С Марселем Гарсия доходил до финала Лиги Европы, а с Лионом – до полуфинала Лиги чемпионов. Последний сезон коуч работал в Аль-Насре в Саудовской Аравии, где тренировал самого Криштиану Роналду. Впрочем, там коуча уволили еще в апреле.