Бывший футболист УПЛ воюет за Украину против оккупантов
Источник:Sport.ua
Бывший игрок и тренер Шахтера Александр Сытник сменил футбол на службу. Все больше спортсменов становится на защиту родной страны.
Еще один спортивный герой на передовой
37-летний экс-футболист решил не стоять в стороне, а взял оружие в руки и отправился защищать украинские территории на передовую. Александр Сытник воюет в районе Славянска Донецкой области.
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В прошлом центральный нападающий вошел в список спортсменов, изменивших дело всей своей жизни в защиту родной страны.
Напомним, что нашу страну уже защищают Юрий Вернидуб, Андрей Богданов, Игорь Беланов, Александр Алиев и другие бывшие и деятели футболисты, тренеры.
К слову, Алиев недавно рассказал, что успел сменить территориальную оборону на службу в ВСУ. Бывший динамовец заявил, что будет защищать родную страну до тех пор, пока Украина не победит оккупантов из России. Он не позволит россиянам властвовать в стране, где родились его дети.
Также уже многие спортсмены отдали свою жизнь за свободу украинцев. На днях в боях Сумской области погиб воспитанник львовских Карпат Олег Мазур.
Что известно об Александре Сытнике
- Александр Сытник – воспитанник донецкого Шахтера, который до 2004 года выступал за разные команды "горняков", но впоследствии перешел в Сталь.
- После чего снова вернулся в Донецк, но на этот раз уже в другую команду Металлург не смог закрепиться в клубе, поэтому отправился в аренду на противоположную часть Украины - Закарпатье.
- 1 января 2010 официально перешел в Звезду из Кропивницкого, за которую выступал до лета 2011-го.
- Дальше в карьере Сытника произошло возвращение в Сталь, но теперь уже в статусе свободного агента.
- В первый день 2012 стал игроком казахстанского Кайсара, но пробыл там всего шесть месяцев.
- В 2013 году перешел в третий для себя донецкий клуб – Олимпик. Пробыл там два года.
- В 2015-м снова пошел играть за границу – в азербайджанский Кяпаз.
- Весной 2016-го вернулся в Украину, подписав контракт с Горняком.
- Летом 2017 года повесил бутсы на гвоздь.
- В последнее время был тренером Авангарда, представлявшего Краматорск.
- За футбольную карьеру отыграл 169 матчей, в которых забил 28 мячей и сделал 5 голевых передач.