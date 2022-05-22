"Все будет Украина"

Организатором поединка выступили Киевская городская администрация, Дарницкая РГА, Ассоциация ветеранов футбола Украины и КДЮСШ Чемпион.

Читайте також Захищаючи Україну від російських окупантів загинув вихованець Карпат Олег Мазур

В составе команды легенд футбола сыграли звезды украинского футбола: Сергей Погорелый, Владимир Езерский, Вячеслав Шевчук, Эдуард Цихмейструк, Вячеслав Свидерский, Владислав Ващук, Сергей Нагорняк, Андрей Хомин, Олег Собуцкий, Артем Старгородский, Виталий Самойлов, Алексей Геннадий Медведев, Юрий Максимов, Александр Венглинский, Владимир Бондаренко, Андрей Донец, Сергей Чиж, Андрей Воробей.



Эск-звезды сборной Украины провели товарищеский матч с бойцами ВСУ / Фото Дарницкой райадминистрации-

Команды-участники имели безумную поддержку болельщиков: за команду ВСУ болели военнослужащие, а звездную команду приехали поддержать аксакалы отечественного футбола: Андрей Биба, Анатолий Демьяненко, Алексей Михайличенко, Олег Протасов и Юрий Максимов.



Мощная поддержка на трибунах / Фото Дарницкой райадминистрации

Матч завершился победой футбольных легенд со счётом 6:4. В конце участников матча наградили памятными кубками, а военные в подарок от ветеранов украинского футбола получили футбольную форму и мячи с подписями.

Поединок прошел под лозунгом: "Все будет Украина".

Наверное, не хватит слов, чтобы передать весь коктейль эмоций и чувств, бурливший сегодня на стадионе "Чемпион". Было много футбола, много музыки, эмоций, фото и видео,

– говорится в сообщении райадминистрации.



Легенды сборной вырвали победу / Фото Дарницкой райадминистрации



Невероятные эмоции игроков / Фото Дарницкой райадминистрации

Сборная Украины готовится к важной игре против Шотландии

Недавно тренер национальной команды Александр Петраков рассказал, что выход сборной на чемпионат мира-2022 подбодрит украинский народ. По его словам, игроки сборной Украины получают уведомления от военных ВСУ. Им пишут: "Мы защищаем страну здесь, в окопах, а вы защищаете ее честь на футбольном поле!"

Поэтому у наших футболистов есть дополнительная мотивация.

В начале мая сборная Украины начала подготовку к плей-офф отбора ЧМ-2022 и июньских встреч в Лиге наций-2022/2023 в Словении.

Обратите внимание! 1 июня сборная Украины сыграет в рамках плей-офф отбора ЧМ-2022 против команды Шотландии. В случае победы, подопечные Петракова 5 июня встретятся с Уэльсом.