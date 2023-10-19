Этот поединок посетит и будущий соперник "Жадного пуза" в битве за абсолют – Александр Усик. Ожидается, что непобедимые боксеры в ту ночь могут объявить окончательную дату "боя века".

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Все крутится вокруг боя за абсолют

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч поделился своими мыслями по поводу мотивации проведения выставочного боя для Тайсона Фьюри накануне важнейшей битвы в спортивной карьере "Цыганского короля". Кроме финансовой выгоды, он считает, что это отличный маркетинговый ход для большей заинтересованности в бою за абсолют.

Бой Фьюри с Нганну – это не настоящий бокс, но я думаю, что сейчас мы начинаем это понимать. Я думаю, что, возможно, это был хитрый план Фрэнка Уоррена, потому что он сделал так: назначил бой с Нганну, который не очень нравится фанатам бокса, а в это время объявил, что Тайсон Фьюри сразится с Александром Усиком.



Поэтому люди будут смотреть сражение с Нганну, следя за его формой и выступлением, думая о том, что будет дальше, ведь эти бои проходят совсем близко друг от друга. В конце концов Фьюри получит самый большой гонорар в своей карьере, и я уже говорил, что в своей карьере поступил бы точно так же. Очень важно, чтобы сражение с Усиком произошло. Я все еще немного скептически отношусь к этому,

– сказал Фроч.

Напомним, что в конце сентября Александр Усик и Тайсон Фьюри подписали контракт на бой, где определится первый в истории хевивейта абсолютный чемпион, обладающий сразу четырьмя титулами.

Справка. Пока точная дата боя между украинцем и британцем неизвестна, однако неоднократно отмечалось, что поединок точно должен состояться до начала Рамадана, который начнется 10 марта 2024г.