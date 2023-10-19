На поєдинок завітає й майбутній суперник "Жадібного пуза" у битві за абсолют – Олександр Усик. Очікується, що непереможні боксери в ту ніч можуть оголосити остаточну дату "бою століття".

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Все крутиться навколо бою за абсолют

Колишній чемпіон світу у другій середній вазі Карл Фроч поділився своїми думками стосовно мотивації проведення виставкового бою для Тайсона Ф'юрі напередодні найважливішої битви у спортивній кар'єрі "Циганського короля". Окрім фінансової вигоди, він вважає, що це чудовий маркетинговий хід задля більшої зацікавленості до бою за абсолют.

Бій Ф'юрі з Нганну – це не справжній бокс, але я думаю, що зараз ми починаємо це розуміти. Я думаю, що, можливо, це був хитрий план Френка Воррена, тому що він зробив так: призначив бій з Нганну, який не дуже подобається фанатам боксу, а в цей час оголосив, що Тайсон Ф'юрі битиметься з Олександром Усиком.



Тож люди дивитимуться бій із Нганну, стежачи за його формою і виступом, думаючи про те, що буде далі, адже ці бої проходять зовсім близько один від одного. Зрештою Ф'юрі отримає найбільший гонорар у своїй кар'єрі, і я вже говорив, що у своїй кар'єрі вчинив би точно так само. Дуже важливо, щоб бій з Усиком відбувся. Я все ще трохи скептично ставлюся до цього,

– сказав Фроч.

Нагадаємо, що наприкінці вересня Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі підписали контракт на бій, де визначиться перший в історії хевівейту абсолютний чемпіон, який володітиме одразу чотирма титулами.

Довідка. Наразі точна дата бою між українцем та британцем невідома, проте неодноразово зазначалося, що поєдинок точно має відбутися до початку Рамадану, який розпочнеться 10 березня 2024 року.