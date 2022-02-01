Бывший чемпион мира по боксу готов сыграть против Усика в футбол

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF Александр Усик готовится дебютировать за футбольный клуб Полесья. Соперником непобедимого украинца не прочь стать бывший чемпион мира Александр Гвоздик.

Гвоздик готов принять вызов

Харьковчанин Гвоздик заявил, что готов сыграть за Металлист на турнире Winter Cup в Турции. Именно там за Полесье может дебютировать Усик.

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Александр Гвоздик рассказал, что находится в Украине и готов принять вызов сыграть в футбол. Вместе с тем, он признался, что не является фанатом данного вида спорта.

Это было бы интересно, но я плохо играю в футбол. Не знаю даже, не хочется зашквариться. Но в общем – возможно. Я сейчас в Украине и готов принять такой вызов, но не бросить, потому что не являюсь большим фанатом футбола,

– сказал Гвоздик.

Александр Гвоздик закончил карьеру профессионального боксера летом 2020 года. Он объявил, что уходит из бокса и будет заниматься бизнесом.

Харьковчанин владел титулом чемпиона мира WBC в полутяжелом весе. В октябре 2020 года Гвоздик проиграл титул Артуру Бетербиеву.

Александр – бронзовый призер Олимпиады 2012. Всего на профи-ринге он провел 18 боев – одержал 17 побед (14 нокаутом) и потерпел одно поражение.