Вместе с Полесьем Усик потренировался в турецкой Анталии, где сейчас проводит сборы финансово состоятельный клуб из Житомира.

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Усик облачился в зелено-черную форму Полесья и намотал несколько разминочных кругов с новыми одноклубниками. А потом эффектно набил мяч левой ногой.

Видео с тренировки Усика

Усик дебютирует в футболе