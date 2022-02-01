Вместе с Полесьем Усик потренировался в турецкой Анталии, где сейчас проводит сборы финансово состоятельный клуб из Житомира.

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Усик облачился в зелено-черную форму Полесья и намотал несколько разминочных кругов с новыми одноклубниками. А потом эффектно набил мяч левой ногой.

Видео с тренировки Усика

Усик дебютирует в футболе

  • Дебют Александра Усика за Полесье может состояться уже 3-го февраля. Именно тогда команда украинца сыграет с Вересом. Отметим, что Усик – болельщик киевского Динамо.
  • Winter Cup – товарищеский турнир, который организуют телеканалы "Футбол 1,2,3". Кроме Полесья и Вереса, на турнире сыграют Металлист и Черноморец.