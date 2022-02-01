Гвоздик готовий прийняти виклик
Харків'янин Гвоздик заявив, що готовий зіграти за Металіст на турнірі Winter Cup у Туреччині. Саме там за Полісся може дебютувати Усик.
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Олександр Гвоздик розповів, що перебуває в Україні й готовий прийняти виклик зіграти у футбол. Разом з тим, він зізнався, що не є фанатом цього виду спорту.
Це було б цікаво, але я погано граю у футбол. Не знаю навіть, не хочеться зашкваритися. Але загалом – можливо. Я зараз в Україні й готовий прийняти такий виклик, але не залишити, бо не є великим фанатом футболу,
– сказав Гвоздик.
- Олександр Гвоздик закінчив кар'єру професійного боксера влітку 2020 року. Він оголосив, що йде з боксу та займатиметься бізнесом.
- Харків'янин володів титулом чемпіона світу WBC у напівважкій вазі. У жовтні 2020 року Гвоздик програв титул Артуру Бетербієву.
- Олександр – бронзовий призер Олімпіади 2012. Всього на профі-ринзі він провів 18 боїв – здобув 17 перемог (14 нокаутом) та зазнав однієї поразки.