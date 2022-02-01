Гвоздик готовий прийняти виклик

Харків'янин Гвоздик заявив, що готовий зіграти за Металіст на турнірі Winter Cup у Туреччині. Саме там за Полісся може дебютувати Усик.

Дивіться також Готується до дебюту: Усик провів перше тренування з Поліссям – відео зі збору

Олександр Гвоздик розповів, що перебуває в Україні й готовий прийняти виклик зіграти у футбол. Разом з тим, він зізнався, що не є фанатом цього виду спорту.

Це було б цікаво, але я погано граю у футбол. Не знаю навіть, не хочеться зашкваритися. Але загалом – можливо. Я зараз в Україні й готовий прийняти такий виклик, але не залишити, бо не є великим фанатом футболу,

– сказав Гвоздик.

Варте уваги. Футбольний клуб Полісся з Першої ліги України 30-го січня оголосив, що Усик зіграє за їх команду. Дебют боксера у футболі має відбутися 3-го лютого.