Гвоздик готов принять вызов
Харьковчанин Гвоздик заявил, что готов сыграть за Металлист на турнире Winter Cup в Турции. Именно там за Полесье может дебютировать Усик.
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Александр Гвоздик рассказал, что находится в Украине и готов принять вызов сыграть в футбол. Вместе с тем, он признался, что не является фанатом данного вида спорта.
Это было бы интересно, но я плохо играю в футбол. Не знаю даже, не хочется зашквариться. Но в общем – возможно. Я сейчас в Украине и готов принять такой вызов, но не бросить, потому что не являюсь большим фанатом футбола,
– сказал Гвоздик.
- Александр Гвоздик закончил карьеру профессионального боксера летом 2020 года. Он объявил, что уходит из бокса и будет заниматься бизнесом.
- Харьковчанин владел титулом чемпиона мира WBC в полутяжелом весе. В октябре 2020 года Гвоздик проиграл титул Артуру Бетербиеву.
- Александр – бронзовый призер Олимпиады 2012. Всего на профи-ринге он провел 18 боев – одержал 17 побед (14 нокаутом) и потерпел одно поражение.