Гвоздик готов принять вызов

Харьковчанин Гвоздик заявил, что готов сыграть за Металлист на турнире Winter Cup в Турции. Именно там за Полесье может дебютировать Усик.

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Александр Гвоздик рассказал, что находится в Украине и готов принять вызов сыграть в футбол. Вместе с тем, он признался, что не является фанатом данного вида спорта.

Это было бы интересно, но я плохо играю в футбол. Не знаю даже, не хочется зашквариться. Но в общем – возможно. Я сейчас в Украине и готов принять такой вызов, но не бросить, потому что не являюсь большим фанатом футбола,

– сказал Гвоздик.

Достойное внимания. Футбольный клуб Полесья из Первой лиги Украины 30-го января объявил, что Усик сыграет за их команду. Дебют боксера в футболе должен состояться 3-го февраля.