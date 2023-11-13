"Придумает хорошее оправдание": экс-чемпион не верит, что Фьюри выйдет в ринг на бой с Усиком

Все боксерское сообщество ожидает "бой века". В нем Александр Усик и Тайсон Фьюри определят абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе.

Он должен был состояться 23 декабря, однако этого не произойдет из-за повреждения, которое получил британец в выставочном шоу против Фрэнсиса Нганну. Ожидается, что супербитва состоится в феврале, но официального объявления до сих пор не было.

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Фьюри может отказаться от боя с Усиком

Экс-чемпион мира во втором среднем весе Джордж Гроувз более скептически настроен по поводу этого события. По его мнению, бой Усик – Фьюри не состоится по вине последнего. Он даже не исключает возможности, что "Жадное пузо" больше не выйдет в ринг и закончит карьеру:

Я не думаю, что Фьюри сразится снова, но если он будет, то с Нганну. Я не думаю, что он выйдет в ринг с Усиком. Я думал, что он сразится 23 декабря с Александром, а потом он не стал проводить пресс-конференцию.

Боксер объяснил это отсутствием мотивации у Фьюри и рисками для него, на которые британец, не захочет уходить.

"Во-первых, люди думают, что я сильно ругаю Фьюри, а я действительно говорю так, как вижу и думаю. Я большой поклонник Усика, и это говорю по своему профессиональному опыту. Я думаю, что у Фьюри сейчас больше чем достаточно возможностей в жизни.

Действительно ли ему нужно рисковать и, возможно, одержать победу над Усиком, которая перевернет его карьеру, и большой гонорар или его побьют? Как он будет говорить всем, что он самый плохой человек на планете?

Будет интересно посмотреть, как Фьюри будет уклоняться от боя с Усиком в следующий раз, но он придумает хорошее оправдание, как мы видели в случае с переносом поединка с 23 декабря, потому что ему нужен хороший, долгий отдых,

– заявил Гроувз.

Отметим, что накануне промоутер Александра Усика также заявлял, что единственное, что его беспокоит в битве за абсолют – это не класс Тайсона Фьюри, а сама организация боя, ведь британец очень непредсказуем.