Глава промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк, представляющий интересы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Александра Усика, рассказал о сложностях в организации поединка с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

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По словам промоутера, он уверен в победе своего клиента, поэтому соперник, до сих пор не знающий поражений, его не пугает. Больше всего Красюк обеспокоен тем, чтобы удалось организовать долгожданный бой.

Красюк: Усик имеет экстраординарный любительский опыт.

"У Тайсона Фьюри есть все: боксерский IQ, навыки, скорость, футворк, опыт, он знает, как импровизировать в ринге, и у него есть габариты. У Усика есть все то же самое, кроме габаритов. Но у него есть кое-что из прошлого: экстраординарный любительский опыт.

Поэтому когда я говорю с ним, я не вижу в его глазах никаких колебаний. Усик вполне готов сразиться, и он знает, как справиться с Тайсоном. Так что в этом бою я чувствую себя уверенным и расслабленным. Меня волнует только то, чтобы мы устроили этот поединок», – сказал Красюк.

Напомним, бой между Усиком и Фьюри должен был состояться 23 декабря 2023 года, однако был перенесен на следующий год из-за повреждения "Цыганского короля", полученного в последнем бою с Нганну.