Він мав відбутися 23 грудня, проте цього не станеться через пошкодження, яке отримав британець у виставковому шоу проти Френсіса Нганну. Очікується, що супербитва відбудеться у лютому, але офіційного оголошення досі не було.

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Ф'юрі може відмовитися від бою з Усиком

Ексчемпіон світу у другій середній вазі Джордж Гроувз більш скептично налаштований щодо цієї події. На його думку, бій Усик – Ф'юрі не відбудеться з вини останнього. Він навіть не виключає можливості, що "Жадібне пузо" більше не вийде в ринг та закінчить кар'єру:

Я не думаю, що Ф'юрі битиметься знову, але якщо він буде, то з Нганну. Я не думаю, що він вийде в ринг з Усиком. Я думав, що він битиметься 23 грудня з Олександром, а потім він не став проводити пресконференцію.

Боксер пояснив це відсутністю мотивації у Ф'юрі та ризиками для нього, на які британець, не захоче йти.

"По-перше, люди думають, що я сильно лаю Ф'юрі, а я дійсно говорю так, як бачу і думаю. Я великий шанувальник Усика, і це говорю зі свого професійного досвіду. Я думаю, що у Ф'юрі зараз більш ніж достатньо можливостей у житті.

Чи справді йому потрібно ризикувати та, можливо, здобути перемогу над Усиком, яка переверне його кар'єру, і великий гонорар, або ж його поб'ють? Як він буде говорити всім, що він найгірша людина на планеті?

Буде цікаво подивитися, як Ф'юрі ухилятиметься від бою з Усиком наступного разу, але він придумає гарне виправдання, як ми бачили у випадку з перенесенням поєдинку з 23 грудня, тому що йому потрібен хороший, довгий відпочинок,

– заявив Гроувз.

Зазначимо, що напередодні промоутер Олександра Усика також заявляв, що єдине, що його турбує в битві за абсолют – це не клас Тайсона Ф'юрі, а сама організація бою, адже британець є дуже непередбачуваним.