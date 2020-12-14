Перша ракетка України Еліна Світоліна розважається на відпочинку. Українка знову повеселила своїх прихильників запальними танцями.

Еліна Світоліна відпочиває на острові Тенеріфе та навіть встигає повеселити своїх фанатів кумедними відео. На своїй сторінці у інстаграмі тенісистка виклала відео, де виконує танець живота. Все б нічого, якби на голові українки не було пляшки з водою, пише 24 канал.

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Кумедний танець тенісистки

У готельному номері Еліна вирішила зняти черговий ролик своїх танців. Але вийшов він значно кумедніший, ніж попередні. Світоліна поставила на голову пляшку з водою та почала виконувати танець живота.

Схоже, що бойфренд українки Гаель Монфіс добре впливає на емоційну складову Еліни. Таке відео неабияк розсмішило підписників тенісистки. Деякі фанати навіть заявили, що тенісистка знайшла чим займатись після спортивної кар'єри. Українка почала знімати кумедні ролики після того, як розпочала стосунки з французом.

"Як я треную свій спокій і зосередженість", – підписала відео Еліна.