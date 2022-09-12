Все определится во время операции: возобновление голкипера Динамо может затянуться

Динамо потеряло основного голкипера уже в 1-м матче группового раунда Лиги чемпионов. Георгий Бущан отыграл весь поединок против Фенербахче с травмой.

Серьезность травмы определится на операции

На протяжении всей встречи 28-летний голкипер киевлян испытывал дискомфорт в ноге. Медицинское обследование показало травму мениска. Однако Георгий Бущан до сих пор не знает окончательного вердикта врачей. Всё будет известно уже на хирургическом столе.

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12 сентября вратарь Динамо будет прооперирован в одной из клиник испанской Барселоны, куда улетел Николай Шапаренко. Полузащитнику порвали "кресты" в том же матче против турецкого клуба. Но его операция намечена на 15 сентября. По предварительным прогнозам Николай пропустит не менее шести месяцев.

Что касается Бущана, то прогнозировать его возвращение на поле сложно. Сначала была информация о месяце без футбола. По словам журналиста Михаила Спиваковского, этот срок восстановления может затянуться. Серьезность травмы голкипера будет известна уже во время операции.

Напомним, что Динамо проиграло Фенербахче в первом туре группового раунда Лиги Европы (2:1). После поединка Бущан показал непристойный жест в сторону фанатов соперника, кричавших во время встречи "слава путин" и бросающих в динамовцев бутылки.