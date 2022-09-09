Провокация фанатов Фенербахче

Фенербахче обыграл Динамо со счетом 2:1. Победный мяч турецкая команда забила в компенсированное время. Единственным голом среди украинцев отличился Виктор Цыганков.

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Турецкие болельщики в очередной раз отметились хамовитым поведением. Они выкрикивали "Владимир Путин", более того, местные фаны надели маски кровавого диктатора.

На видео попал момент, как вратарь "бело-синих" Георгий Бущан, покидая поле, ответил на провокации болельщиков, продемонстрировав непристойный жест.

Видео момента

За такое поведение Георгию может угрожать наказание Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Болельщики турецкого клуба даже бросали бутылки в футболистов Динамо.

Напомним, что голкипер киевлян травмировал колено. По информации врачей, это может быть травма мениска. Ему понадобится около 1 месяца для восстановления.

Подобное болельщикам Фенербахче уже не впервые