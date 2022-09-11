Динамо – Львов 1:0

Гол: Буяльский, 32.

Завершился третий игровой день 4-го тура УПЛ. В последнем матче дня Динамо в номинально домашнем матче на "Арене Львов" принимал местный Львов, пишет 24 канал.

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Киевляне очень неудачно начали новый сезон чемпионата Украины, проиграв Днепр-1 и Зари. В четвертом туре динамовцев ожидала битва с аутсайдером лиги, который в первый тур взял лишь один балл.

Мирча Луческу не мог рассчитывать на Беседина, Бущана и Шапаренко. Последние двое травмировались в матче с Фенербахче. В то же время вернулся Забарный, вышедший с первых минут в паре с Бурдой.

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Динамо сразу взяло инициативу под свой контроль, однако очень редко пробивало по воротам оппонента. Впрочем, еще до перерыва киевляне открыли счет. Буяльский удачно открылся под прострел Цыганкова и беспрепятственно пробил Ильющенкова с близкого расстояния.

"Бело-синие" пытались увеличить свое преимущество, однако защита Львова отражалась. В свою очередь, у команды Дулуба почти не клеилась игра в нападении, поэтому шансов на ничью не было.

Первая победа киевлян

Это первые очки Динамо в нынешнем сезоне УПЛ. Команда Мирчи Луческу сразу взлетает на 10 место в таблице, тогда как Львов теперь 14-й.

Уже в четверг киевляне сыграют против АЕКа в Лиге Европы. А следующий тур УПЛ пройдет только в начале октября. Динамо будет играть с Минаем, а Львов примет Днепр-1.