Серйозність травми визначиться на операції

Протягом усієї зустрічі 28-річний голкіпер киян відчував дискомфорт у нозі. Медичне обстеження показало травму меніска. Однак Георгій Бущан досі не знає остаточного вердикту лікарів. Все буде відомо вже на хірургічному столі.

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12 вересня воротар Динамо буде прооперований в одній із клінік іспанської Барселони, куди полетів Микола Шапаренко. Півзахиснику порвали "хрести" у тому ж матчі проти турецького клубу. Але його операція запланована на 15 вересня. За попередніми прогнозами Микола пропустить щонайменше шість місяців.

Щодо Бущана, то тут прогнозувати його повернення на поле складно. Спершу була інформація про місяць без футболу. За словами журналіста Михайла Співаковського, цей термін відновлення може затягнутись. Серйозність травми голкіпера буде відома вже під час операції.

Нагадаємо, що Динамо програло Фенербахче у першому турі групового раунду Ліги Європи (2:1). Після поєдинку Бущан показав непристойний жест у бік фанатів суперника, які кричали під час зустрічі "слава путін" та кидали у динамівців пляшки.