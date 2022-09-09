Луческу: Эту пресс-конференцию лучше не проводить

Турецкий клуб взял реванш у киевлян, победив с разницей в один мяч – 2:1. Единственный гол в составе "бело-синих" забил Виктор Цыганков.

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Главный тренер Динамо Мирча Луческу провел очень короткую послематчевую пресс-конференцию. Румынский наставник не сдерживал своих эмоций. "Мистер" указал на грубую игру соперника, которая превратила футбол в настоящую мясорубку.

Румынский специалист назвал этот матч корридой, поздравил соперника и демонстративно покинул пресс-конференцию. На выходе Луческу еще попытался объяснить журналистам и покинул конференц-зал.

Знаете, что такое коррида? Она была в поле. Эту пресс-конференцию лучше не проводить. Два моих игрока получили травмы во время матча. Один из них находился в больнице. Наш вратарь также получил травму. Мне пришлось перевести одного из наших игроков защитного плана в нападение. Поэтому Динамо играло в очень тяжелых условиях,

– заявил наставник Динамо.

"Мы поздравляем Фенербахче с победой в этом матче. Но на европейском уровне они не должны так играть. Было много фолов. Их игроки иногда симулировали. Это был очень агрессивный матч. Поймите меня", – добавил "Мистер".

Видео с пресс-конференции Луческу

По информации СМИ, Николай Шапаренко больше не выйдет на футбольное поле в 2022 году.

Впереди Динамо домашний матч УПЛ против Львова (11 сентября).