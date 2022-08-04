До легенды еще очень далеко

Поединок против Штурма, в котором Динамо праздновало минимальную победу 1:0, стал для Георгия Бущана 47-м "сухим" матчем в футболке киевского Динамо в официальных встречах. 28-летний голкипер вошел в тройку лучших вратарей в истории "бело-синих".

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Бущан по этому показателю сравнялся с двумя голкиперами Динамо – Виталием Ревой и Денисом Бойко, который до сих пор выступает за киевлян.

Лидером такого рейтинга является легенда клуба Александр Шовковский. "СаШо" сыграл за киевский клуб 315 "сухих" поединков. До этого показателя Бущану еще очень далеко.

В новом сезоне-2022/2023 Бущан защищал ворота Динамо во всех трех поединках квалификации Лиги чемпионов. В двух из них сыграл на ноль, а в одном матче пропустил один гол от Фенербахче (1:2).

Любопытно! В прошлом сезоне, который из-за полномасштабной войны с россией закончился досрочно, Бущан провел в бело-синей футболке 20 матчей, в которых 20 раз вынимал мяч из сетки собственных владений, а еще провел 8 встреч на ноль.

Недавно агент голкипера рассказал, что Георгий не планирует покидать украинский гранд, несмотря на то, что им интересуются крупные иностранные клубы. Сам Бущан тоже заявлял, что не хочет уходить из Динамо.

9 августа Динамо сыграет в ответном матче против Штурма.