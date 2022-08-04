До легенди ще дуже далеко

Поєдинок проти Штурма, у якому Динамо святкувало мінімальну перемогу 1:0, став для Георгія Бущана 47-м "сухим" матчем у футболці київського Динамо в офіційних зустрічах. 28-річний голкіпер увійшов у трійку найкращих воротарів в історії "біло-синіх".

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Бущан за цим показником зрівнявся з двома голкіперами Динамо – Віталієм Ревою та Денисом Бойком, який досі виступає за киян.

Лідером такого рейтингу є легенда клубу Олександр Шовковський. "СаШо" зіграв за київський клуб аж 315 "сухих" поєдинків. До цього показника Бущану ще дуже і дуже далеко.

У новому сезоні-2022/2023 Бущан захищав ворота Динамо в усіх трьох поєдинках кваліфікації Ліги чемпіонів. У двох із них зіграв на нуль, а в одному матчі пропустив один гол від Фенербахче (1:2).

Цікаво! У минулому сезоні, який через повномасштабну війну з росією закінчився достроково, Бущан провів у біло-синій футболці 20 матчів, у яких 20 разів виймав м'яч із сітки власних володінь, а ще провів 8 зустрічей на нуль.

Нещодавно агент голкіпера розповів, що Георгій не планує наразі покидати український гранд, попри те, що ним цікавляться великі іноземні клуби. Сам Бущан теж заявляв, що не хоче йти з Динамо.

9 серпня Динамо зіграє у матчі-відповіді проти Штурма.