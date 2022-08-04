До легенди ще дуже далеко
Поєдинок проти Штурма, у якому Динамо святкувало мінімальну перемогу 1:0, став для Георгія Бущана 47-м "сухим" матчем у футболці київського Динамо в офіційних зустрічах. 28-річний голкіпер увійшов у трійку найкращих воротарів в історії "біло-синіх".
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Бущан за цим показником зрівнявся з двома голкіперами Динамо – Віталієм Ревою та Денисом Бойком, який досі виступає за киян.
Лідером такого рейтингу є легенда клубу Олександр Шовковський. "СаШо" зіграв за київський клуб аж 315 "сухих" поєдинків. До цього показника Бущану ще дуже і дуже далеко.
У новому сезоні-2022/2023 Бущан захищав ворота Динамо в усіх трьох поєдинках кваліфікації Ліги чемпіонів. У двох із них зіграв на нуль, а в одному матчі пропустив один гол від Фенербахче (1:2).
Нещодавно агент голкіпера розповів, що Георгій не планує наразі покидати український гранд, попри те, що ним цікавляться великі іноземні клуби. Сам Бущан теж заявляв, що не хоче йти з Динамо.
9 серпня Динамо зіграє у матчі-відповіді проти Штурма.