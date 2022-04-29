Будут выступать под нейтральным статусом: россиян и белорусов не отстранят от Ролан Гаррос

Президент федерации тенниса Франции Жиль Мореттон сообщил, что россияне и белорусы смогут выступить на Ролан Гарросе. Однако все же против них будут введены некоторые санкции.

Мореттон: У каждого своя позиция

Мореттон заявил, что позиция федерации тенниса Франции остается неизменной. Россияне и Белоруссии смогут выступить на престижном турнире.

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Наша позиция не поменялась. На сегодняшний день мы придерживаемся декларации от 9 марта 2022 года, которую подписали все спортивные министерства Европейского союза и другие присоединившиеся страны, согласно которой российские и белорусские спортсмены должны выступать в нейтральном статусе,

– сказал глава федерации.

Русских и белорусов лишат флага и гимна. Также француз заявил, что не намерен комментировать позицию Великобритании.

"Так что не будет флага, не будет гимна. Точка. Остановимся в этом. Такова наша позиция на данный момент. Мы не собираемся комментировать и оценивать действия правительства Великобритании. У каждого своя позиция", – добавил он.

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