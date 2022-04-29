Мореттон: У кожного своя позиція

Мореттон заявив, що позиція федерації тенісу Франції залишиться незмінною. Росіяни та білоруси зможуть виступити на престижному турнірі.

До речі Норвегія, Швеція, Фінляндія та Ісландія підтримали відсторонення росіян від Вімблдону

Наша позиція не змінилася. На сьогодні ми дотримуємося декларації від 9 березня 2022 року, яку підписали всі спортивні міністерства Європейського союзу та інші країни, що приєдналися, згідно з якою російські та білоруські спортсмени мають виступати в нейтральному статусі,

– сказав очільник федерації.

Росіян і білорусів позбавлять прапора та гімну. Також француз заявив, що не збирається коментувати позицію Великої Британії.

"Тож не буде прапора, не буде гімну. Крапка. Зупинимося у цьому. Такою є наша позиція на цей момент. Ми не збираємося коментувати та оцінювати дії уряду Великої Британії. У кожного своя позиція", – додав він.

Відсторонення росіян та білорусів від Вімблдону