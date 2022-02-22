Известный репортер поддержал Украину
Журналист поделился мнениями о президенте Российской Федерации в своем твиттере.
Заслуживает внимания Вы похоронили свое будущее, – жесткая реакция легкоатлетки Брызгиной на радость жителей Донецка
Путин – фактически фашист,
– написал Циглер в сети.
21 февраля Владимир Путин созвал заседание Совбеза, где заявил, что Россия признает так называемые псевдореспублики на оккупированном Донбассе.
К тому же Россия подписала с главарями этих незаконных формирований так называемый "договор о дружбе", предусматривающий совместную охрану "границ" этих псевдореспублик.