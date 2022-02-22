Известный репортер поддержал Украину

Журналист поделился мнениями о президенте Российской Федерации в своем твиттере.

Заслуживает внимания Вы похоронили свое будущее, – жесткая реакция легкоатлетки Брызгиной на радость жителей Донецка

Путин – фактически фашист,
– написал Циглер в сети.

21 февраля Владимир Путин созвал заседание Совбеза, где заявил, что Россия признает так называемые псевдореспублики на оккупированном Донбассе.

К тому же Россия подписала с главарями этих незаконных формирований так называемый "договор о дружбе", предусматривающий совместную охрану "границ" этих псевдореспублик.