Будет очень сложная игра, – Петраков о матче с Боснией и Герцеговиной
Источник:24 канал
Наставник сборной Украины Александр Петраков провел пресс-конференцию перед матчем с Боснией и Герцеговиной. Команды встретятся 16-го ноября в рамках отбора на Чемпионат мира-2022.
Петраков: эти ребята захотят себя показать
Петраков отказался комментировать поражение Боснии и Герцеговины в матче против Финляндии. Вместе с тем, тренер нашей команды не оставил без внимания то, что наставник боснийцев Ивайло Петев может проверить ближайший резерв в игре с нашей командой.
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То, что выйдут полумолодые ребята – будет еще труднее играть. Эти ребята захотят себя показать, чтобы кто-то их увидел и куда-то пригласил. Будет очень сложная игра,
– заявил Петраков.
Наставник "сине-желтых" сообщил, что команда готовится к игре в полном составе. Все футболисты сдали отрицательные тесты на COVID-19.
Петраков заверил, что во время матча не будет следить за параллельным матчем, в котором Финляндия примет Францию. От этой игры будут зависеть шансы Украины выйти на ЧМ-2022.
Тренера спросили, нашел ли он рецепт, как исправить нереализацию моментов. В частности, Петракову напомнили досадную ничью против Болгарии. Тренер ответил, что это нужно решать на клубном уровне.
Последний матч в 2021 году
- Сборная Украины все еще претендует на выход в плей-офф отбора на ЧМ-2022. В группе D "сине-желтые" набрали 9 очков и занимают третье место.
- Украинцы выиграли только один матч: еще шесть поединков команды завершились вничью.
- В противостоянии с Боснией и Герцеговиной команду Петракова устроит только победа. При этом нужно, чтобы в параллельной игре Франция не проиграла Финляндии.
- Если финны сыграют вничью, то Украину устроит победа над боснийцами с разницей в два и больше голов. Победа Финляндии ставит крест на шансах Украины выйти на ЧМ-2022.
- Боснийцы примут сборную Украины в 21:45.