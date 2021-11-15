Петраков: эти ребята захотят себя показать

Петраков отказался комментировать поражение Боснии и Герцеговины в матче против Финляндии. Вместе с тем, тренер нашей команды не оставил без внимания то, что наставник боснийцев Ивайло Петев может проверить ближайший резерв в игре с нашей командой.

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То, что выйдут полумолодые ребята – будет еще труднее играть. Эти ребята захотят себя показать, чтобы кто-то их увидел и куда-то пригласил. Будет очень сложная игра,

– заявил Петраков.

Наставник "сине-желтых" сообщил, что команда готовится к игре в полном составе. Все футболисты сдали отрицательные тесты на COVID-19.

Петраков заверил, что во время матча не будет следить за параллельным матчем, в котором Финляндия примет Францию. От этой игры будут зависеть шансы Украины выйти на ЧМ-2022.

Тренера спросили, нашел ли он рецепт, как исправить нереализацию моментов. В частности, Петракову напомнили досадную ничью против Болгарии. Тренер ответил, что это нужно решать на клубном уровне.

Последний матч в 2021 году