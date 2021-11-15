Боснийцы сыграют без лидеров

Учитывая, что Босния и Герцеговина упустила шанс выйти на ЧМ-2022, Ивайло Петев планирует проверить ближайший резерв.

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Завтра нас ожидает последний матч. Есть несколько важных вещей. Нам следует проявить характер и жажду победы. Я не могу сейчас назвать состав, однако, ввиду турнирного положения, возможно, сыграют те футболисты, которые не получали практики в течение турнира,

– сказал наставник.

Известно, что матч против Украины пропустят два ключевых футболиста Боснии и Герцеговины. Форварду Эдину Джеко разрешили покинуть команду и вернуться в миланский Интер.

Также против Украины не сыграет защитник лондонского Арсенала Сеад Колашинац. После игры с Финляндией (1:3) Колашинацу наложили гипс.

По словам Петева, после поединка с Украиной тренерский штаб будет разбирать ошибки, которые команда допустила во время отборочного цикла.

"Именно после игры с Украиной мы разберем свои ошибки и решим, что делать дальше. Главное – сыграть с желанием и характером, которого нам не хватило в поединке с Финляндией", – резюмировал специалист.