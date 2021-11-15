Петраков: Ці хлопці захочуть себе показати
Петраков відмовився коментувати поразку Боснії та Герцеговини у матчі проти Фінляндії. Разом з тим, тренер нашої команди не залишив без уваги те, що наставник боснійців Івайло Петев може перевірити найближчий резерв у грі з нашою командою.
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Те, що вийдуть напівмолоді хлопці – буде ще важче грати. Ці хлопці захочуть себе показати, щоб хтось їх побачив і кудись запросив. Буде дуже складна гра,
– заявив Петраков.
Наставник "синьо-жовтих" повідомив, що команда готується до гри у повному складі. Всі футболісти здали негативні тести на COVID-19.
Петраков запевнив, що під час матчу не буде стежити за паралельним поєдинком, в якому Фінляндія прийматиме Францію. Від цієї гри будуть залежати шанси України вийти на ЧС-2022.
Тренера запитали, чи знайшов він рецепт, як виправити нереалізацію моментів. Зокрема, Петракову нагадали прикру нічию проти Болгарії. Тренер відповів, що це потрібно вирішувати на клубному рівні.
Останній матч України у 2021 році
- Збірна України все ще претендує на вихід у плей-офф відбору на ЧС-2022. У групі D "синьо-жовті" набрали 9 очок та посідають третє місце.
- Українці виграли тільки один матч: ще шість поєдинків команди завершилися внічию.
- У протистоянні з Боснією та Герцеговиною команду Петракова влаштує тільки перемога. При цьому потрібно, щоб у паралельній грі Франція не програла Фінляндії.
- Якщо фіни зіграють внічию, то Україну влаштує перемога над боснійцями з різницею у два та більше голів. Перемога Фінляндії ставить хрест на шансах України вийти на ЧС-2022.
- Боснійці приймуть збірну України о 21:45.