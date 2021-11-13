Босния и Герцеговина – Финляндия 1:3
Голы: Менало, 69 – Форсс, 29, Лод, 51, О'Шонесси, 73
Нереализованный пенальти: Пукки, 25 (Финляндия)
Удаление: Райтала, 37 (Финляндия)
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- Сборную Украины устраивала ничья в этой игре. Это был бы лучший результат для "сине-желтых". Мировая между Боснией и Герцеговиной и Финляндией позволит подопечным Александра Петракова сыграть вничью с боснийцами в последнем туре отбора чемпионата мира-2022.
Боснийцы больше времени проводили в атаках в первом тайме. Но их контроль не перевоплотился в забитые мячи.
Зато первыми могли забить гости. Финны получили право на пенальти. К одиннадцатиметровой отметке подошел лидер финской сборной Пукки. Однако в этой дуэли победителем стал голкипер боснийцев. Шехич парировал выстрел, летевший в угол ворот, не позволив изменить счет на табло.
- Однако уже через четыре минуты гости все же размочили нули на табло. Форсс получил мяч после "пожара" у ворот соперника и изменил цифры на табло – 0:1.
В первом тайме было все – нереализованный пенальти, много борьбы, моменты и удаление.
Лучшие моменты первого тайма: видео
Финны шокировали соперника на их поле
Весь второй тайм гости были вынуждены играть в меньшинстве. После перерыва снова забили гости, которые играли в десятерых – настоящий шок для боснийцев. Вновь неуверенно хозяева сыграли в защите. Футболисты соперника перехватили мяч, который направили на Лода, который прицельным ударом прошил сетку ворот Боснии и Герцеговины – 0:2.
Видео гола Лода
Боснийцам удалось отквитать один гол. На подачу со штрафного откликнулся Менало и сократил отставание в счете – 1:2.
Менало забил за хозяев: видео
Уже через четыре минуты финны ответили своим голом. О'Шонесси был совершенно свободным в штрафной соперника и замкнул верховую передачу со стандарта. Боснийцы вообще забыли за этого футболиста, который находился вплотную перед воротами – 1:3.
Судья обратился за помощью к ВАР, но после видеопросмотра все же указал на центр поля. Финляндия уверенно продолжила разрушать надежды боснийцев на плей-офф чемпионата мира-2022.
Третий гол Финляндии: видео
- Финляндия одержала выездную победу над Боснией и Герцеговиной – 1:3. Боснийцы потеряли все шансы выйти из группы – 7 очков. Отставание от второго желанного места составляет уже четыре пункта.
- Финны благодаря победе опередили Украину в группе D, теперь отрыв между командами составляет два балла в пользу соперника команды Александра Петракова. Судьба второй позиции в таблице будет решаться в последнем туре квалификации.