Президент "Ингульца" Александр Поворознюк категорически отказал "Александрии" в просьбе о переносе матча 6-го тура чемпионата Украины. В составе обеих команд есть много инфицированных коронавирусом, но это не проблема провести матч со здоровыми футболистами.

Одиозный президент заверил, что ни один коронавирус не сможет помешать его команде выходить на каждый матч и показывать достойную игру. О планах команды Поворознюк рассказал в интервью "Футбол NEWS".

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Категорический отказ "Ингульца"

В составе "Александрии" выявлено 27 положительных тестов на коронавирус. Поэтому клуб предложил сопернику перенести матч 6-го тура УПЛ на другую дату, когда все игроки команды будут здоровы. Главный наставник "Александрии" Владимир Шаран сообщил, что они присылали такую просьбу в "Ингулец", но получили категорический отказ на свое письмо.

Президент команды из Петрова не хочет, чтобы его клуб переносил любые матчи и настоял на проведении встречи в запланированную дату. Клубы должны сойтись на одном поле уже 18 октября.

Поворознюк заверил, что любой ценой найдет кадры, чтобы матчи его команды проходили согласно календарю.

У нас тоже 8 человек болеет. Я сказал, что если некому выйти на поле – будет играть U-19, но играть мы будем в соответствии с календарем,

– заявил президент клуба.

По его словам, его команда будет выходить на поле при любых обстоятельствах. Если даже в команде не будет 13 игроков основного состава. Тренерский штаб включит в главную команду игроков из U-19 и U-21.

Поворознюк подчеркнул, что в "Ингульце" выявлено 11 положительных тестов на коронавирус. Но это не помешает выйти на матч против "Александрии".

Добавим, что вспышка коронавируса обнаружена также в полтавской "Ворскле". Там выявлено 7 положительных тестов на коронавирус, но спортивный директор клуба Александр Фундерат уже частично опроверг эту информацию.