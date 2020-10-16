Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк категорично відмовив "Олександрії" на прохання про перенесення матчу 6-го туру чемпіонату України. У складі обох команд є багато інфікованих на коронавірус, але це не проблема провести матч здоровими футболістами.

Одіозний президент запевнив, що жоден коронавірус не зможе завадити його команді виходити на кожен матч та показувати гідну гру. Про плани команди Поворознюк розповів у інтерв'ю "Футбол NEWS".

До теми: В "Олександрії" спалах коронавірусу: 27 позитивних тестів

Категорична відмова "Інгульця"

У складі "Олександрії" виявлено 27 позитивних тестів на коронавірус. Тому клуб запропонував супернику перенести матч 6-го туру УПЛ на іншу дату, коли всі гравці команди будуть здорові. Головний наставник "Олександрії" Володимир Шаран повідомив, що вони надсилали таке прохання у "Інгулець", але отримали категоричну відмову на свій лист.

Президент команди з Петрового не хоче, щоб його клуб переносив будь-які матчі та настояв на проведенні зустрічі на заплановану дату. Клуби мають зійтись на одному полі вже 18 жовтня.

Поворознюк запевнив, що за будь-яку ціну знайде кадри, щоб матчі його команди відбувались згідно з календарем.

У нас теж 8 осіб хворіє. Я сказав, що якщо нікому вийти на поле – буде грати U-19, але грати ми будемо відповідно до календаря,

– заявив президент клубу.

За його словами, його команда буде виходити на поле за будь-яких обставин. Якщо навіть у команді не буде 13 гравців основного складу. Тренерський штаб включить в головну команду гравців із U-19 і U-21.

Поворознюк підкреслив, що у "Інгульці" виявлено 11 позитивних тестів на коронавірус. Але, це не завадить вийти на матч проти "Олександрії".

Додамо, що спалах коронавірусу виявлено також у полтавській "Ворсклі". Там виявлено 7 позитивних тестів на коронавірус, але спортивний директор клубу Олександр Фундерат вже дещо спростував цю інформацію.