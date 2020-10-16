Не те имена, которые называли: спортдиректор "Ворсклы" о вспышке коронавируса в клубе
Вслед за "Александрией" на карантин ушла и полтавская "Ворскла". В клубе было выявлено 7 случаев заболеваний коронавирусом. Но клуб опроверг информацию относительно фамилий зараженных.
Спортивный директор "Ворсклы" Александр Фундерат прокомментировал информацию о вспышке коронавируса в команде. Фундерат опроверг информацию о коронавирусе у тренера и вице-президента. Об этом он рассказал в комментарии Footbooom.
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Опровержение от "Ворсклы"
Ранее сообщалось, что пятеро футболистов из главной команды инфицированы коронавирусом. Это Игорь Пердута, Ибрахим Канет, Пап-Альюн Ндиайе, Павел Ребенок и Иван Пешич. Они были отправлены на самоизоляцию. Также к футболистам присоединился и главный наставник команды Юрий Максимов и вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак.
По словам Александра Фундерата, команда без паники готовится к следующему поединку против "Олимпика". Зараженные футболисты должны повторно пройти тестирование на COVID-19, тогда руководство полтавского клуба сможет точнее сказать о инфицированных в клубе.
"Первое тестирование показало положительные результаты у некоторых игроков, они пошли на самоизоляцию. Но это совсем не те игроки, имена которых были названы в последних новостях. То, что там написано – неинтересно и неправда", – заявил спортивный директор клуба.
Александр Фундерат опроверг информацию о коронавирусе у двух человек.
Что касается Юрия Максимова, то он в субботу будет на игре дубля в Счастливом. А Олег Лысак звонил, в центральном парке,
– сказал Фундерат.
Следующий матч полтавский клуб должен провести уже 18 октября на выезде против донецкого "Олимпика".
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