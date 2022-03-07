"Будь как Сергеевич – еб*ш россиян": тренер Десны защищает Украину от оккупантов

Спортивный мир помогает украинской армии не только финансово, но и физически. Наставник юношеской черниговской команды Десны Александр Зуб присоединился к защите родной страны.

Вместо тренерских установок стал на защиту родного города

Чернигов стал одним из эпицентров войны в Украине. Поэтому в ряды терробороны и украинской армии присоединяются даже люди из спортивного мира.

Стоит увидеть Российские оккупанти обстреляли домашний стадион Десны в Чернигове

В соцсетях черниговской Десны предложили познакомиться с тренером юношеской команды U-19 Александром Зубом. Наставник взял в руки оружие, чтобы защищать родной край.

Знакомьтесь, это Александр Сергеевич Зуб, тренер Десны U-19. С первых дней войны Александр Сергеевич защищает наш родной город Герой – Чернигов! Будь как Сергеевич – еб*ш россиян! Слава Украине!,

– написала прессслужба клуба.

Напомним, что в территориальную оборону уже вступили боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко, также в руки оружие взяли эксфутболисты Михаил Кополовец и Александр Алиев, бывший теннисист Сергей Стаховский. Легенды футбола Олег Лужный и Владимир Бессонов тоже отметили, что готовы защищать родительский дом.

Отметим, от врага досталось домашней арене Десны. Российские захватчики повредили часть трибуны.

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