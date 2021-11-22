Хто має шанс поїхати у Пекін

Володимир Бринзак вже бачить орієнтовний склад, який представлятиме країну на Олімпійських іграх-2022. Президент Федерації біатлону України впевнений, що у Пекін поїде лідерка команди Юлія Джима.

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Також сюди він додав Ірину Петренко (у минулому – Варвинець).

Точно бачу там Джиму, Петренко. Швидше за все, що поїдуть Білосюк та Меркушина – у нас буде ця четвірка. Думаю, що хтось із сестер Семеренок чи Дарія Блашко теж потрапить,

– розповів Бринзак.

Нагадаємо, що Петренко відновила кар'єру після двох років без біатлону. Ірина після виступу на Олімпіаді-2018 у Пхьончхані пропустила наступний сезон через проблеми з колінами, а тоді ще рік через вагітність.

Щодо чоловічої збірної "синьо-жовтих", то тут Бринзак назвав чотири прізвища – Підручний, Прима, Цимбал та Дудченко. На думку Бринзака, за п'яте місце будуть боротись Тищенко та Ткаленко.

До слова. Зимові Олімпійські ігри-2022 відбуватимуться з 4 – 20 лютого у Пекіні.

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