Хто має шанс поїхати у Пекін
Володимир Бринзак вже бачить орієнтовний склад, який представлятиме країну на Олімпійських іграх-2022. Президент Федерації біатлону України впевнений, що у Пекін поїде лідерка команди Юлія Джима.
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Також сюди він додав Ірину Петренко (у минулому – Варвинець).
Точно бачу там Джиму, Петренко. Швидше за все, що поїдуть Білосюк та Меркушина – у нас буде ця четвірка. Думаю, що хтось із сестер Семеренок чи Дарія Блашко теж потрапить,
– розповів Бринзак.
Нагадаємо, що Петренко відновила кар'єру після двох років без біатлону. Ірина після виступу на Олімпіаді-2018 у Пхьончхані пропустила наступний сезон через проблеми з колінами, а тоді ще рік через вагітність.
Щодо чоловічої збірної "синьо-жовтих", то тут Бринзак назвав чотири прізвища – Підручний, Прима, Цимбал та Дудченко. На думку Бринзака, за п'яте місце будуть боротись Тищенко та Ткаленко.
Стартує новий сезон
- Раніше головний тренер жіночої збірної Урош Велепец теж говорив про склад у Пекін. Словенський спеціаліст відзначив, що Джима та Підгрушна мають найкращі шанси серед українок поїхати на Олімпіаду-2022.
- Перед Олімпійськими іграми біатлоністи встигнуть провести сім етапів Кубка світу. Перший стартуватиме у шведському Естерсунді (26 – 28 листопада).
- У Швеції візьмуть участь шість українських біатлоністок – Олена Білосюк, Юлія Джима, Валентина Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко.