Авторы золотой эстафеты на Олимпиаде в Сочи

54-летний словенский специалист назвал две фамилии биатлонисток, которые уже гарантированно поедут в Пекин. На Зимних Олимпийских играх-2022 под украинским флагом будут выступать два лидера команды – Юлия Джима и Елена Белосюк (ранее – Пидгрушная).

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Юля – лидер команды последних двух сезонов, а Елена нам нужна как финишер эстафеты, поскольку на последний этап у нас пока нет достойной сменницы,

– признался Велепец.

Урош добавил, что в течение следующих трех месяцев украинки будут бороться за место в составе, который поедет в Пекин. Велепец отметил, что главной задачей для девушек будет не попадание на Олимпиаду, а именно хорошее выступление в Пекине.

Заговорил наставник и о Дарии Блашко, которая в предыдущем сезоне стала одной из лучших в женской команде. Но все в ее руках: "Для нашей ситуации и в условиях нашей конкуренции "закрывать" заявку 10 или 15 декабря будет неправильно. Взять ту же Дашу Блашко: в своем лучшем состоянии она очень нужна команде. Ведь по сути прошлого сезона она была вторым номером после Юли. Но на двух стартах в Шушене она совсем не бежала".

Кто будет выступать на первом этапе Кубка мира