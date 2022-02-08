Бросил вызов Усику: Джошуа не дают покоя футбольные успехи украинца
8 февраля 2022 , 12:49Читати новину українською
Источник:инстаграм Энтони Джошуа
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) показал навыки своей игры в пляжный футбол.
После футбольного дебюта украинского супертяжа Александра Усика за житомирскую команду Полесье Джошуа решил не отставать от своего соперника.
К слову Усик дебютировал за Полесье и чуть не забил гол первым касанием мяча: фото и видео с матча
"Из любви к игре", – прокомментировал Энтони свежий ролик.
Усик встретится с Джошуа или Фьюри
- Александр Усик нанес Энтони Джошуа второе поражение на профи-ринге. Украинец победил британца 25 сентября 2021 года в Лондоне и стал чемпионом мира.
- Оба бойца имеют время до 25 апреля, чтоб согласовать дату реванша, которую Джошуа активировал после поражения. О дедлайне организации поединка рассказал Александр Красюк, промоутер Усика.
- Также команда Усика вела переговоры с представителями Фьюри по поводу организации поединка. Чемпион WBC изъявляет желание встретиться с непобедимым украинцем.